Gewalt an Oberhausener Schule: 13-Jähriger soll Lehrerin angegriffen haben

Dieser Angriff ist offenbar nicht der einzige polizeibekannte Vorfall an der Gesamtschule Osterfeld. Ein anonymer Zeuge berichtet von ständiger Gewalt an der Schule.

Allein zwischen Januar und Mai dieses Jahres habe es 27 Vorfälle an der Gesamtschule gegeben, teilte die Polizei mit. Der Angriff auf die 38-jährige Lehrerin war schon am 18. Mai passiert und erst durch einen " WAZ "-Bericht am Mittwoch öffentlich geworden.

Die Lehrerin erlitt laut Polizei bei dem Angriff eine Beule am Kopf und einen blauen Fleck am Arm. Sie zeigte den 13-Jährigen an. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Beleidigung und vorsätzlicher einfacher Körperverletzung. Der Schüler werde nicht mehr an der Schule unterrichtet und komme nach den Sommerferien auf eine Förderschule, teilte die Bezirksregierung Düsseldorf mit.

Schulleitung schweigt

Die "WAZ" beruft sich auf einen anonymen Zeugen, der in einer E-Mail von " ständiger Gewalt " an der Schule spricht. Vor allem junge Lehrerinnen hätten Angst. Die Schulleitung verwies auf die Bezirksregierung. Die teilte mit, das Kollegium sei entsprechend geschult, es gebe zahlreiche Aktionen zur Gewaltprävention.

