Reisende vergessen jeden Tag etwa 700 Gegenstände in deutschen Zügen, dass sind rund 250.000 im Jahr. Darunter sind Schals, Jacken, Regenschirme oder Handtaschen, aber auch Ungewöhnliches wie Teddybären, Gebisse oder Brautkleider.

60.000 Gegenstände landen jedes Jahr im Fundbüro der DB

Diese werden zunächst in den 80 Fundstellen der Deutschen Bahn in ganz Deutschland gesammelt. Wird der Eigentümer nicht binnen sieben Tagen ermittelt, kommt der Gegenstand danach ins zentrale Fundbüro der Bahn. Dort werden etwa 60.000 Fundsachen im Jahr für 90 Tage aufbewahrt und bei erfolgreicher Suche an den Eigentümer verschickt.

Findet sich keiner, werden die Gegenstände entsorgt oder versteigert.

Bald stehen hier Regale

Aktuell ist das zentrale Fundbüro noch in Wuppertal, in einem Teil des alten Empfangsgebäudes. Aber es muss umziehen. Zum einen waren die Räume dort zu eng. Zum anderen hat die Bahn das historische Gebäude an einen Investor verkauft, der dort Geschäfte, Gastronomie sowie Büros einrichten will.