Es wirkt wie ein Déjà-vu: Gerade erst hat sich die neue Regierungskoalition auf ein gemeinsames Programm geeinigt, da gibt es schon Unstimmigkeiten. Zum Beispiel zum Thema Migration, aber auch zum Mindestlohn.

Merz relativiert Klingbeils Aussagen zum Mindestlohn

SPD-Chef Lars Klingbeil bekräftigte am Sonntag eine Anhebung auf 15 Euro - für CDU-Chef Friedrich Merz scheint das gar nicht so sicher. Gleich zweimal trat Merz am Sonntag in die Öffentlichkeit - einmal in einem Interview mit der Bild-Zeitung, dann am Abend in der ARD-Sendung "Carmen Miosga".

Der wahrscheinlich künftige Bundeskanzler sorgte mit seinen Auftritten für einige Verwirrung. Zunächst auch bei Ulrich von Alemann, langjähriger Professor für Politik an der Uni Düsseldorf: " Geht das Gezicke jetzt schon wieder los?", habe er sich am Sonntagabend gefragt.

Beim Koalitionspartner SPD sorgte Merz' Vorstoß prompt für Verstimmung, berichtete Hauptstadt-Korrespondentin Damar Pepping am Montagmorgen im WDR Radio: