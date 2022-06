Nach Tumulten in Essen-Altendorf: Wieder Einsatz im Clan-Milieu

Es seien immer wieder zwei Clanfamilien, die in Essen für Unruhe sorgen, so die Beamten. Am Mittwoch (29.06.2022) den fünften Tag in Folge. In der Nacht hatte die Polizei einen Hinweis bekommen, dass sich mehrere vermummte Personen am Borbecker Platz aufhalten. Die elf Männer gehörten einer der beiden Familien an.

Ein Messer und ein Schlagstock wurden sichergestellt. Den Männern wurden Platzverweise erteilt. Außerdem wurde ein parkendes Auto auf dem Borbecker Platz kontrolliert. Im Fahrzeug fand die Polizei zwei Pistolen und Munition. Die Waffen seien " einsatzbereit " gewesen und wurden sichergestellt. Weil sie jedoch keinem der Männer konkret zugeordnet werden konnten, ließ die Polizei alle Männer laufen.

Clanfamilien sorgen für mehrere Einsätze

In den vergangenen Tagen waren die Clanfamilien schon für mehrere Tumulte verantwortlich. Am Samstagabend gab es im Stadtteil Altemdorf eine Massenschlägerei mit mehreren hundert Beteiligten und einer schwer verletzten Person. Und auch am Sonntagabend war dort eine größere Gruppe aneinander geraten.