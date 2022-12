Versuchter Mord: Polizei Gelsenkirchen nimmt Jugendliche fest

"Habgier und Heimtücke" . Es sind schwere Vorwürfe, die die Polizei Gelsenkirchener gegen die Jugendlichen erhebt. Sie hat eine 15-Jährige und zwei Jungen im Alter von 15 und 17 Jahren festgenommen. Die drei sollen am Abend des 5. Dezember einen 61-Jährigen in den Park an der Lohmühlenstraße in Gelsenkirchen-Buer gelockt und ihn dann attackiert haben. Bei dem Mädchen wurde später das Portemonnaie des Mannes gefunden.

Nach der Tat lag der Mann alleine im Park - lebensgefährlich verletzt im Park. Nur durch Zufall entdeckten ihn Passanten und riefen Notarzt. Inzwischen besteht keine Lebensgefahr mehr. Der Mann liegt aber weiter schwer verletzt im Krankenhaus.

Kannte das Opfer die Täter?

Die Polizei spricht von " umfangreichen Ermittlungen ", die sie auf die Spur der drei Jugendlichen gebracht haben. Offenbar kannten sich die Jugendlichen und der Mann schon vorher. Es soll immer wieder Kontakt zwischen ihnen gegeben haben. Genaueres sagen die Polizei und die Essener Staatsanwaltschaft dazu allerdings nicht.

Jugendliche sitzen in Untersuchungshaft

Die drei Jugendlichen wurden bereits am Freitag (09.12.) festgenommen. Sie sitzen seitdem in Untersuchungshaft. In Gelsenkirchen gab es zuletzt mehrere Fälle von Jugendlichen, die Überfälle begehen. Die Polizei hat dafür die Ermittlungskommission "König" ins Leben gerufen. Es geht dabei um Jugendliche, die andere Jugendliche berauben und bedrohen. Einen Zusammenhang zu den drei festgenommenen Jugendlichen sieht die Polizei aber nicht.