Erster Green Hair Day: Grüne Haare sollen Krebskranken Hoffnung geben

Als die Aufzugtür im dritten Stock aufgeht und Birgit Hucker die Station G3 im Johannes-Hospital ( JoHo ) betritt, geht ein Kichern durch die Runde. Mit ihrer neongrünen Brille ist die 58-jährige genau richtig gestylt für den weltweit ersten Green Hair Day. " Die ist super oder? Ich hab sie heute extra aufgesetzt “, sagt die gut gelaunte Dortmunderin, die vor knapp fünf Jahren die Diagnose Brustkrebs bekommen hat.

Der Schock

" Als der Chefarzt Dr. Kunz mir das gesagt hat, war meine erste Reaktion sofort: Ich mach keine Therapie! “ Ihr Mann war nur wenige Jahre zuvor an Krebs gestorben und in dem Moment kamen der Tod, die anstrengende Therapie, der ganze Horror wieder hoch. Die sehr einfühlsamen Gespräche mit ihrem behandelnden Arzt haben ihr dann geholfen, den ersten Schock zu überwinden. "Er hat gesagt: Frau Hucker, wir können Sie heilen! Und dann wurde es ein bisschen besser .“

Eigentlich wusste Birgit das auch. Denn sie ist selbst Palliativ Care Pflegefachkraft, Sozialarbeiterin und Onko-Lotsin. Sie hat also in ihrem Arbeitsalltag viel mit Krebskranken Menschen zu tun. Aber es ist eben etwas anderes wenn es einen selbst erwischt.

Überlebende sichtbar machen

Dann haben die Betroffenen nur den Tod vor Augen und das will Ursula Weber, Psycho-Onkologin des JoHos, ändern. Sie hatte die Idee zum Green Hair Day. Die Aktion soll ein Gegengewicht zur Gleichung Krebs = Tod sein. " Jeden Tag sind Todesanzeigen in der Zeitung. Aber die Menschen die Krebs überleben und mit Krebs gut leben, machen keine Anzeige in die Zeitung “, sagt sie, " die schreiben ja nicht: Gekämpft, gehofft, gewonnen. Sondern die sind unsichtbar. “

Aber nicht wenn sie grüne Haare haben. Dann können sie mit Perücken, Strähnchen oder eingefärbten Haaren zeigen: Wir haben überlebt und es geht uns gut. So wie hier im JoHo , wo sich jeder und jede die Haare grün machen lassen kann. Auch Birgit Hucker, die mittlerweile zur grünen Brille noch eine wilde Lockenperrücke aufgesetzt hat und zwischen all den Unterstützenden der Aktion auf der Station G3 nichts als Lebensfreude ausstrahlt.

Überall im JoHo sieht man die grünen Haare an diesem allerersten Green Hair Day. Im nächsten Jahr sollen sie schon in ganz Dortmund und dann in der ganzen Welt zu sehen sein. Am 5. Juni, dem Green Hair Day.

