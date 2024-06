Mysteriöse Brandserie in Gelsenkirchen - Zeugen gesucht

Vier Brände innerhalb von vierzehn Stunden im gleichen Umkreis. Ist es ein Feuerteufel, der in Gelsenkirchen Bulmke-Hüllen umgeht? Bereits am Montagabend wird die Feuerwehr zu einem Supermarkt im Stadtteil Bulmke-Hüllen gerufen. Dort steht eine Müllpresse an der Anlieferung des Discounters in Brand. Die Flammen breiten sich immer mehr aus, so dass die Löscharbeiten zu einem Großeinsatz werden.

Großeinsatz für die Feuerwehr Gelsenkirchen

Völlig zerstört: der Supermarkt in Gelsenkirchen

Schließlich gelingt es der Feuerwehr, den Brand zu bekämpfen. Ein Großteil der Waren wurde jedoch zerstört. Wann der Markt wieder öffnen kann, ist unklar. Gerade einmal zwei Stunden später geht bei der Feuerwehr wieder ein Notruf ein. Gleich um die Ecke des ersten Tatortes brennt ein Kleinwagen lichterloh. Die Feuerwehr hatte gerade die Flammen gelöscht, da heißt es erneut: Brand in einer Garage in einer Kleingartenanlage. Dort ist Unrat zwischen einem Vereinsheim und einer Garage in Brand geraten.

Vierter Brand innerhalb von vierzehn Stunden

Der Kleinwagen ist total ausgebrannt

Am späten Dienstagabend geht dann wieder ein Alarm bei der Feuerwehr ein. Mehrere Müllcontainer vor einem Einfamilienhaus im selben Stadtteil unweit der anderen Tatorte stehen in Flammen. Während die Feuerwehr auch diesen Einsatz abarbeitet, sucht die Polizei mögliche Täter.

"In dem Fall des Brandes im Supermarkt gehen wir definitiv von Brandstiftung aus", sagt Thomas Nowaczyk von der Gelsenkirchener Polizei. Er schließt nicht aus, dass es sich bei den anderen Bränden um den oder die gleichen Täter handeln könnte. Deshalb sucht die Polizei in Gelsenkirchen jetzt dringend Zeugen, die in allen Fällen etwas Auffälliges beobachtet haben könnten.

