Ein Großaufgebot der Bochumer Feuerwehr hat am Samstagabend das Feuer an der Waldorfschule gelöscht. Der Brand in einem Pavillon-Anbau der Schule in Langendreer konnte sich auf aufgrund der Bauweise rasend schnell ausbreiten.

Brand in Rudolf-Steiner-Schule in Bochum

Ein 30 Zentimeter hoher Hohlraum unter dem Pavillon sorgte dafür, dass das Feuer wie in einem Kamin angefacht wurde. Es fraß sich dann weiter bis unter die Rigipsdecke. Als die Feuerwehrleute am Einsatzort eintrafen, standen große Teile des Gebäudes in Flammen.

Die Feuerwehr war zunächst nur wegen eines Mülleimer-Brandes gerufen worden. Die brennenden Mülleimer standen zwischen Straße und Holzpavillon. Die Polizei prüft daher auch, ob die Ursache auch Brandstiftung gewesen sein könnte.

