Um 8.25 Uhr ging die Warnmeldung bei der Feuerwehr Recklinghausen ein. Im Stadtteil Suderwich ist ein Heizkraftwerk in Brand geraten. Seitdem ist ein Großaufgebot in dem Biomasse-Heizkraftwerk im Einsatz. Auch zahlreiche Feuerwehren in Nachbarstädten wurden alarmiert.

Warnung für Anwohner

Auch Feuerwehrleute aus Nachbarstädten sind im Einsatz.

Die Rauchsäule ist weit über Recklinghausen zu sehen, deshalb hat die Feuerwehr eine Warnmeldung herausgegeben. Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten. Der Eigentümer schätzt den Schaden auf rund eine Million Euro. Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Verletzten.

Hydraulische Maschine in Brand geraten

Nach Angaben der Feuerwehr ist eine hydraulische Maschine in dem Industriebetrieb in Brand geraten. Die Anlage ist seit 2004 in Betrieb. Dort wird Holz verbrannt. Offenbar werden dort auch größere Mengen von Holzschnitzeln gelagert. Der erzeugte Strom wird in das Netz des regionalen Energieversorgers eingespeist.

