Sternsingerinnen aus Bochum besuchen Bundeskanzler

An diesen Ausflug werden sich die Mädchen aus Bochum bestimmt noch lange erinnern: Am Donnerstagnachmittag treffen sie auf Bundeskanzler Olaf Scholz. Er empfängt etwas mehr als 100 Sternsinger aus ganz Deutschland. Für die Mädchen, aber auch Olaf Scholz, ist es der erste große Sternsinger-Empfang.

Bochum-Wattenscheid repräsentiert das Ruhrgebiet

Die Gemeinde St.-Gertrud vertritt zum zweiten Mal das Ruhrgebiet bei dem Empfang. Sie hat die Teilnahme bei einem Preisausschreiben des Sternsingerwerkes gewonnen. Jedes Jahr gibt es vom Sternsingerwerk ein Rätsel, das ausgefüllt werden muss. Dann wird ausgelost.

Singen für den guten Zweck

In vielen Gemeinden ziehen in den nächsten Tagen die Sternsinger von Haus zu Haus und sammeln Spenden. Die 15-jährige Lily Kanthack aus Bochum engagiert sich schon seit mehreren Jahren bei den Sternsingern. In diesem Jahr sammeln sie für Kinder in Indonesien und anderen Ländern.