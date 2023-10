Internationale Street Art-Künstler in Bergkamen

Blau-weiß – das ist im Ruhrgebiet zwar eine umstrittene Farbkombination, macht die Kunst in Bergkamen aber nicht weniger begeisternd. Kunst, die wahrscheinlich jedem Fußballfan gefällt: Mit dem Motiv eines bekannten Trickfilms. Das sorgt für Begeisterung bei den Schülern, die an diesem Nachmittag an der Turnhalle der Gesamtschule vorbei kommen.

Dustin Schenk freut das. Der Kasseler hat die künstlerische Leitung inne, hat in seiner Heimatstadt schon viele Flächen mit Street Art verschönert. Zwischen Farbgeruch und leeren Sprühdosen macht er sich ein Bild vom Kunstwerk – und ist ebenso begeistert wie die Schüler.

Künstler sind keine Aliens

"Wir wollen, dass die Künstler sich willkommen fühlen, und nicht, dass die Menschen denken: 'Oh Gott, Kunst im Anmarsch!'" , erklärt er. In Bergkamen funktioniert das offenbar.

Dustin Schenk telefoniert – kurz vor Ausstellungeröffnung besonders oft

"Hier gibt es Platz, hier gibt es Orte, hier gibt es tausend Wände, die man anmalen kann" – für Künstler sind es längst nicht mehr nur die urbanen Räume, die wichtig werden. Dann klingelt das Handy, es gibt ein Problem – viel zu tun vor der großen Eröffnung am Sonntag.

Das Projekt, wie es in Bergkamen entsteht, ist wahrscheinlich deutschlandweit einzigartig. Mit Fördergeldern vom NRW-Kulturministerium konnten namhafte Künstler an Land gezogen werden – die deutsche Grafitti-Legende CAN2 hat das Rathaus prompt in "Art-Haus" umgetauft. Jeder der ausgewählten Orte bekommt ein passendes Kunstwerk.

Künstler aus Santiago de Compostela malt in Bergkamen

Aber auch ausländische Künstler sind dabei. So wie Miguel Peralta, der die Fassade eines Wohnhauses am Stadtmarkt gestaltet. Ein sehr persönliches Werk - auf dem seine Mutter, sein Bruder und er selbst zu sehen ist. Der Galizianer ist schon seit drei Tagen dran, erzählt er.

Schwindelfrei: Miguel Peralta arbeitet an seinem Werk

Gut eine Woche braucht so eine Hausfassade – und die Zeit wird immer enger. In drei Tagen ist er hoffentlich fertig – und ruft uns daraufhin "Trabajo, trabajo" entgegen. Das ist das spanische Wort für Arbeit – Miguel springt wieder auf seinen Hubwagen und fährt mit der Farbrolle an die Fassade. Die Haare von Mama müssen weiter gemalt werden.

Ortswechsel: Jugendkunstschule, nur einige Querstraßen entfernt. Noch ist hier nicht so viel zu erkennen. Gizem Erdem malt erst noch ihre Hilfslinien. Die gelbe Sprühfarbe landet nicht nur auf der Wand, mit feinen, gelben Sprenklern auch in den Haaren und auf der Kleidung. "Das gehört dazu" , sagt die aus der Türkei stammende Kölnerin.

Unordnung gehört dazu

Gizem Erdem vor der Jugendkunstschule

"Manchmal vergesse ich auch, ein ganz neues T-Shirt auszuziehen und kleckere das mit Farbe voll" . Gizem lacht – und geht in der Kunst vollkommen auf. Schon immer war das ihr Traum: Geld verdienen mit Sprühdose und Farbroller. Und jetzt ist Kunst ihr echter Vollzeit-Job.

Bergkamen wird bunt

Gizem Erdem greift nach einer pinken Sprühdose

Das Projekt ist auch für Gizem eine Herzensangelegenheit. "Streetart ist so wichtig, weil es zur Stadtkultur gehört. Grafittis und Street Art werden wieder mehr wertgeschätzt, ist mein Gefühl" , sagt Gizem. "Jede Stadt ist viel viel schöner, wenn sie bunt ist" . Für die Anwohner in der Pestalozzistraße wird es ein Kunstwerk zum immer-wieder-bestaunen.

Sonntag ist die große Eröffnung - ab 11 Uhr sollen alle Werke zum Bestaunen fertig sein, eine Shuttlebus-Tour an alle Orte und Führungen sind geplant. Und auch weitere Projekte sollen kommen: So wollen die Street Art-Künstler zusammen mit Schülern weitere Wände in Bergkamen bunt sprühen.