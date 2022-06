Baumpfleger in Essen durch Stromschlag schwer verletzt

Die Szene, die die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Essen-Bochold vorfinden, ist schrecklich: In rund sieben Metern Höhe hängt der 22-Jährige bewusstlos und kopfüber in seinem Sicherungsgeschirr im Baum - direkt neben Bahngleisen und der Oberleitung. Unter dem Verletzten am Boden brennt die Böschung.

Mann muss reanimiert werden

Während einige Einsatzkräfte den Brand löschen, retten die anderen den verletzten Mann mit einer Leiter aus dem Baum. Seine Verletzungen sind so schwer, dass ein Rettungshubschrauber alarmiert wird. Während der Erstversorgung verschlechtert sich der Zustand des Baumpflegers so sehr, dass Notarzt und Feuerwehrkräfte ihn vor Ort reanimieren müssen. Der Rettungshubschrauber fliegt den Mann schließlich in eine Spezialklinik.

Unfallursache ist unklar

Wie es zu dem Unfall kam, ist momentan noch nicht klar. Die Bundespolizei ermittelt. Wegen des Einsatzes war die Bahnstrecke zwischen Essen Hauptbahnhof und Bottrop am Dienstagnachmittag gesperrt.