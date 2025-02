Auch in den Bahnhöfen in Wattenscheid und am Hbf Essen wird gearbeitet. Eine Bahnsprecherin verteidigt die massiven Streichungen im Fahrplan:

"Diese aufwändigen Arbeiten am Gleis können nur in sogenannten Sperrpausen umgesetzt werden. Sperrpausen sind Zeiten, in denen keine Züge fahren und die Arbeiten sicher und schnell umgesetzt werden. Um diese Zeiten sinnvoll auszunutzen, bündelt die DB daher wo immer möglich und setzt verschiedene Maßnahmen auf der gesperrten Strecke um. Für die Fahrgäste sind die Auswirkungen dadurch insgesamt geringer als bei mehreren, kürzeren Sperrungen."

Fernzüge werden umgeleitet

Während der Bauzeit entfallen sämtliche Fernverkehrshalte am Bochumer Hauptbahnhof. Die Züge werden hauptsächlich zwischen Essen und Dortmund, Essen und Münster oder zwischen Köln bzw. Düsseldorf und Dortmund umgeleitet.