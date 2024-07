Bewohner müssen Geduld haben: Wohnkomplex in Essen weiter gefährdet

Es war Mitte Juni ein großer Schock für die 83 Bewohner des Wohnkomplexes in Essen-Freisenbruch. Von jetzt auf gleich mussten sie ihre Wohnungen verlassen, konnten bestenfalls das nötigste packen. Die Bezirksregierung Arnsberg hatte Alarm geschlagen: Das Haus sei akut einsturzgefährdet.

Bewohner mussten fluchtartig das Haus verlassen

Der Grund: Unter dem Haus wurde ein alter Bergbauschacht entdeckt, der so instabil war, dass bei einem Einsturz auch der Wohnkomplex massiv gefährdet wäre. Die Experten der Bezirksregierung schätzten die Situation als so gefährlich, dass sie das Haus sofort evakuierten.

Dramatische Nacht: Die Bewohner mussten sehr kurzfristig das Haus verlassen.

Ein Albtraum für die überwiegend älteren Bewohner. Sie kamen kurzfristig überwiegend in Notunterkünften unter - ein Großteil in einem Hotel. Daran hat sich bisher nichts geändert und daran wird sich so schnell auch nichts ändern, wie jetzt Peter Hogrebe, Sprecher der Abteilung "Bergbau und Energie in NRW" bei der Bezirksregierung Arnsberg, nochmals bestätigte.

Arbeiten am Haus komplex

"Mindestens drei Monate, womöglich aber noch länger, wird es wohl dauern, bis der Schacht und damit auch das Wohnhaus stabilisiert ist" , sagt Hogrebe. Die Aufgabe sei komplex: Erst müsse man das mehrstöckige Gebäude mit einem sogenannten Abfangträger sichern. Das sind große Metallträger, die die Last des Gebäudes wegleiten sollen von der Stelle des Schachts. Erst dann seien überhaupt die Bedingungen gegeben, den Schacht zu stabilisiern.