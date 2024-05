Dortmund will weniger Altkleidercontainer zulassen

245 Altkleidercontainer stehen bereits in Dortmund. Ordnungsdezernent Norbert Dahmen liegen jedoch Anträge für 400 weitere Standorte vor. " Wir müssen im Prinzip jedem Antrag entsprechen ", erklärt Dahmen die Rechtslage, die so auch für andere Städte in NRW gilt. Dortmund versucht nun, mit einer Begrenzung der Lage Herr zu werden.

Obergrenze für Altkleidercontainer

" Wir wollen sicherstellen, dass der öffentliche Raum nicht von Containern überflutet wird ", sagt Dahmen. Die Container sorgen teilweise an ihren Standorten für Probleme, zum Beispiel weil Bürgersteige zugestellt werden. Dahmen schlägt dem Stadtrat deshalb eine Obergrenze vor. Maximal 300 Altkleidercontainer sollen in Dortmund stehen. Und das auch nur an Standorten, wo bereits Altpapier- und Altglascontainer stehen. Rechtlich könnte sich Dortmund damit auf dünnem Eis bewegen. Die Stadt will es trotzdem mit einer Obergrenze probieren.

Nicht betroffen sind Kirchengemeinden oder gemeinnützige Organisationen, die Container auf dem eigenen Gelände aufstellen. Die meisten Container im öffentlichen Raum stammen von kommerziellen Firmen, die mit der Verwertung Geld verdienen.