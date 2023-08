100.000 Aale für die Lippe

Deswegen komme man um den sogenannten "Aal-Besatz" , also das Aussetzen der Tiere nicht herum. Da die Fische nicht gezüchtet werden können, ist das komplex. Auf speziellen Aal-Farmen werden die Jungtiere aufgezogen, um sie dann aussetzen zu können. Im Idealfall paaren sich die Fische in ihrem neuen Lebensraum dann selbst.

Bestand wird seit Jahren optimiert

In heutigen Flüssen geht das nicht immer so gut. Begradigte Gewässer sind oft ein Grund, warum der Aalbestand in Europa so rapide gesunken ist, denn: Aale brauchen einen natürlichen Lebensraum, in dem sie sich als nachtaktive Tiere tagsüber verstecken können. Auch verschmutzte Gewässer, neue Fressfeinde und Lebensraumverlust tun ihr Weiteres.

Deswegen hat die Europäische Union auch Deutschland schon vor Jahrzehnten dazu verpflichtet, die Bestände zu optimieren. Die Aktion, die in Hamm startet, ist eine Maßnahme – damit der Aal auch in Zukunft noch gegessen und geangelt werden kann, so der Landesfischereiverband.