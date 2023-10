Duisburg: A40 am Wochenende in Richtung Essen gesperrt

Ab Freitagabend um 22 Uhr ist die Autobahn in Fahrtrichtung Essen dicht – und zwar zwischen den Kreuzen Duisburg und Kaiserberg. Die Autobahn GmbH erneuert in diesem Zeitraum die Fahrbahn auf dem Streckenabschnitt.

Der Verkehr wird über die umliegenden Autobahnen umgeleitet: "Umleitungen sind mit dem Roten Punkt ausgeschildert und führen ab dem Autobahnkreuz Duisburg über die A59, die A42 und die A3" , teilt die Autobahn GmbH mit. Ab Montagmorgen 5 Uhr - und damit pünktlich zum Berufsverkehr - soll die A40 wieder frei sein.

Größere Sperrung ab dem 27. Oktober

Am darauffolgenden Wochenende beginnt im Bereich Duisburg eine größere Sperrung auf der A40. Vom 27. Oktober bis zum 10. November geht es in beiden Fahrtrichtungen nicht mehr über den Rhein. Dann wird die A40 zwischen Rheinhausen und Kreuz Duisburg komplett gesperrt. In diesem Zeitraum stehen unter anderem Aspahltarbeiten und der Rückbau der LKW-Wiegeanlagen vor der Rheinbrücke Neuenkamp an.

Laut Autobahn GmbH werden die Umleitungen "frühzeitig eingerichtet und führen die Verkehrsteilnehmer weiträumig über die Autobahnen A57, A42 sowie A59 ".

Über dieses Thema berichten wir auch in den WDR2 Lokalzeit-Nachrichten an Rhein/Ruhr am 20.10.2023.