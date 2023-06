Stoff-Fetzen als Mahnmal zum Weltflüchtlingstag

Die weißen Bänder wehen still im Wind vor der Dortmunder Reinoldikirche, mitten in der Innenstadt. Passanten und Schulklassen haben sich entlang der hölzernen Ständer verteilt, an denen hunderte kleiner, weißer Stoffstreifen hängen. Sie schreiben Namen und Todesumstände von Geflüchteten darauf.

Ein stilles Drama vor den Toren Europas

Die beschriebenen Bänder sollen ein Mahnmal sein für Mitmenschlichkeit. Am heutigen Weltflüchtlingstag will die Evangelische Stadtkirche Dortmund an die über 51.000 Menschen erinnern, die seit 1993 auf der Flucht nach Europa ums Leben gekommen sind. Das liege auch an der immer härteren Politik der europäischen Länder, so die Stadtkirche.

Namen der Opfer werden in Reinoldikirche vorgelesen

Die Kirche erinnert an die Menschen, die auf der Flucht starben

24 Stunden lang werden außerdem die Namen der Verstorbenen in der Dortmunder Reinoldikirche vorgelesen. Untermalt von Musik. Viele Freiwillige beteiligen sich an der Aktion. Ähnliche Veranstaltungen finden zeitgleich in mehreren Städten in Deutschland und der Schweiz statt.

