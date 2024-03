Neue Schranken- und Wiegeanlage soll Brücke sichern

Bis dahin müssen sie in Fahrtrichtung Duisburg am Kreuz Essen-Nord abfahren, in der Gegenrichtung nach Dortmund werden sie in Bottrop-Süd von der Autobahn geleitet. Damit durch zu schwere Fahrzeuge keine weiteren Schäden an der Brücke auftreten, wird extra eine Schranken- und Wiegeanlage aufgebaut.

Hier wird die Schrankenanlage in Richtung Duisburg aufgebaut

Fahrzeuge dürfen mit 40 km/h über diese Waagen fahren. Dabei wird festgestellt, wie schwer sie sind. Wiegt ein Fahrzeug über 3,5 Tonnen geht die Schranke zu und das Fahrzeug muss die Autobahn verlassen. Das gilt nicht nur für LKW, sondern für alle Fahrzeuge die schwerer sind.

Teile der Schranken- und Wiegeanlage kommen von der alten A40-Rhein-Brücke bei Duisburg-Neuenkamp. Allerdings müssen die Anlagen noch individuell auf die Bedürfnisse an der A42 angepasst werden, sagt Melanie Nölke von der Autobahn GmbH Westfalen.

Sicherheit der Brücke hat höchste Priorität

" Die Sicherheit der Brücke hat für uns höchste Priorität ", erklärt Melanie Nölke und steht dabei auf der leeren A42-Fahrbahn. Damit die Brückenaufhängungen nicht zu viel belastet werden, sind allerdings noch weitere Maßnahmen nötig.

Melanie Nölke von der Autobahn GmbH

Es wird zwar weiter zwei Fahrspuren geben, die sind aber schmaler als normalerweise und rücken vom äußeren Rand der Brücke in die Mitte. " Je weiter der Verkehr von den Hängern der Brücke weg ist, desto geringer ist die Belastung, denn das Gewicht verteilt sich so auf mehrere Aufhängungspunkte der Brücke ", so Melanie Nölke.

Brücke ist seit Dezember gesperrt

Die A42-Brücke über den Rhein-Herne-Kanal ist seit Dezember gesperrt. Bei einer Routinekontrolle hatten die Ingenieure Risse an den Hängern festgestellt, die die Fahrbahn halten. Bei genaueren Kontrollen sind dann noch mehr Risse gefunden worden und die Brücke ist gesperrt.

Zu Ostern soll sie wieder freigegeben werden, wenn das Wetter mitspielt. Denn es muss auch noch der Standstreifen befestigt werden, über den LKW abgeleitet werden. Er ist für das hohe Gewicht von fahrenden LKW nicht ausgelegt und musste mit 70 Zentimeter Asphalt verstärkt werden.

