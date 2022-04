Große Rückruf-Aktion bei Ferrero – Was Käufer jetzt wissen müssen

Warum hat Ferrero die Produkte zurück gerufen?

Bereits Ende März gab es den Verdacht, dass Überraschungsei-Produkte in Zusammenhang mit Salmonellen-Vergiftungen stehen könnten. Erste Fälle tauchten in Großbritannien auf. Nach Untersuchungen der britischen Lebensmittelbehörden verdichteten sich die Hinweise – und Ferrero rief die entsprechenden Produkt-Chargen zurück. Anfang der Woche folgten Rückrufaktionen in Belgien und Frankreich. Seit gestern ist auch Deutschland betroffen. Außerdem weitete Ferrero die Rückrufe auf weitere Produkte aus.

Welche Produkte genau sind betroffen?

Es ist ein lange Liste: Die klassischen Überraschungseier sind dabei – und zwar die Dreierpacks, unterschiedliche Packungsgrößen der Schoko-Bons von Kinderschokolade, verschiedene Sorten von „kinder Mini-Eier“, Sortimente wie „kinder Mix Bunte Mischung“ oder „kinder Mini Eggs Mix“ und die Maxi-Überraschungseier mit Schlümpfen. Die Mindesthaltbarkeitsdaten und Produktnummern der betroffenen Chargen hat Ferrero auf seiner Internetseite veröffentlicht. Die Produktnummer (EAN – European Article Number) steht jeweils unter dem Barcode auf der Verpackung.