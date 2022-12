Rheinmetall baut Munitionsfabrik aus

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), sagte am Donnerstag, sie sei "sehr erleichtert darüber, dass die Industrie so schnell reagiert hat". In Zukunft werde verstärkt Munition, "die wir dringend benötigen", in Deutschland hergestellt. Angesichts der sicherheitspolitischen Lage sei es "von immenser Bedeutung, dass Deutschland gemeinsam mit den Nato-Partnern bei der Herstellung von Munition unabhängiger wird".

Geschäft floriert durch Krieg in der Ukraine

Außer Rüstung stellt Rheinmetall auch Autoteile und Elektronik her. Auch der Schützenpanzer Marder ist ein Produkt des Unternehmens. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine stellt für das Rüstungsunternehmen einen attraktiven Absatzmarkt dar. Erst im November hatte Rheinmetall für 1,2 Milliarden Euro den spanischen Munitionshersteller Expal gekauft. Weltweit sei nach dem Kriegsausbruch der Bedarf an Waffenmunition erheblich gestiegen, hatte Vorstandschef Armin Papperger damals der Zeitung "Handelsblatt" gesagt.

Ende November hatte die Bundeswehr Rheinmetall den Auftrag erteilt, 600.000 Schuss Mittelkalibermunition für den Schützenpanzer Puma zu liefern - nach Angaben des Unternehmens für rund 576 Millionen Euro.