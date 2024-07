Schüler bauen XXL-Murmelbahn in der Schule

Statt sich in den Unterrichtsräumen auf das Ende des Schuljahres zu freuen, herrscht reges Treiben im Foyer der Schule. Überall wuseln Schülerinnen und Schüler herum, tragen Kartons und Papprollen, schneiden, kleben und diskutieren. Das Treppenhaus hat sich in ein wahres Kreativlabor verwandelt.

Ein Schüler, der gerade an einem Karton schnibbelt, sagt begeistert: „Ich dachte, wir gehen normal ins Kino in der Projektwoche, wie meine Geschwister. Aber nein, wir machen was Cooleres. “

Treppenhaus wird zur Murmelbahn

Und cooler könnte es tatsächlich nicht sein: Mitten im Treppenhaus soll eine gigantische Murmelbahn entstehen. Verantwortlich für dieses außergewöhnliche Projekt ist David Fermer, der Kunstlehrer der Schule.

„Ich hatte mit meinem Sohn, als er klein war, eine Murmelbahn gebaut. Wir sammelten Zewarollen und Klorollen, und das hat mich inspiriert ,“ erklärt Fermer: „ Um das Projekt wirklich groß zu machen, brauchten wir jedoch einen Techniklehrer und ein Gerüst. Also haben wir eine Gerüstbaufirma gefragt, ob sie uns unterstützen würde.“

Unterstützung von Gerüstbaufirma

Start der XXL-Murmelbahn in der Peter-Ustinow-Realschule

Und das tat sie! Nun steht eine viereinhalb Meter hohe und drei Meter breite Bauplattform im Treppenhaus, auf denen in den nächsten Tagen Kölns größte Murmelbahn entstehen soll. Im Moment sieht man jedoch nur viele Einzelteile und kreative Köpfe, die eifrig daran arbeiten, alles zusammenzufügen.

Während die Schüler basteln und konstruieren, betont David Fermer die pädagogischen Ziele des Projekts: „ Es geht darum, klassenübergreifend zusammenzuarbeiten, in Gruppen zu arbeiten und eine Vision zu haben. “

Challenge accepted!

Die Herausforderung ist angenommen: In verschiedenen Teams arbeiten die Schüler an ihren eigenen Abschnitten der Murmelbahn. Nach nur zwei Stunden sind die ersten Fortschritte sichtbar.

"Wir sind stolz, wir haben uns geeinigt, dass wir alle oben anfangen." Schüler der Realschule

Der Schüler erklärt weiter: „ Dann haben wir gesagt, wir bauen einen Trichter und einen Becher, und dann ist Ebert auf die Idee gekommen, einen Tunnel zu bauen.“

Durchs Projekt neue Freunde gefunden

Auch bei den Jungs Egmen, Omar, Kenan und Moses zeigen sich versteckte Architektentalente: „Wir waren aufgeregt und wussten nicht, wie wir das machen können, weil wir das zum ersten Mal gemacht haben. Aber durch das Projekt haben wir auch neue Freunde gefunden. Ich verstehe mich jetzt sehr gut mit Kenan.“

Doch die eigentliche Frage bleibt: Wird es am Ende wirklich für die größte Murmelbahn Kölns reichen? Die einzelnen Bauteile müssen perfekt ineinander greifen, sonst bleibt die Murmel stecken. David Fermer zeigt sich besorgt: „Ich habe Bedenken, dass wenn wir etwas falsch einbauen, die Kalkulationen der Kinder nicht mehr stimmen.“

Das große Finale

Ziel der XXL-Murmelbahn in der Peter-Ustinow-Realschule

Zwei Tage später ist es endlich soweit: Alle Schüler, Lehrer und Eltern haben sich versammelt, um den Moment der Wahrheit zu erleben. Wird die Kugel ihren langen Weg bis nach unten finden? Die Spannung ist greifbar, als die erste Murmel ihren Weg in die Bahn nimmt. Jubel und Applaus branden auf, als sie tatsächlich die gesamte Strecke bis zum Ziel schafft.

Es ist mehr als nur eine Murmelbahn – es ist ein Symbol für die Kraft der Zusammenarbeit und die Freude an der Kreativität. Und es zeigt, dass man zusammen immer am besten ins Ziel kommt. Ein perfekter Abschluss für das Schuljahr und ein aufregender Start in die Sommerferien!