Projekt Offline - Neun Schüler waren eine Woche ohne Internet

"Die Woche ist abgelaufen – ich bin stolz auf Euch. Ich hoffe, Ihr seid’s auch." Das ist das Go – die Jugendlichen dürfen ihre mobilen Daten wieder einschalten. Und sofort schauen alle – was ist passiert. Bei der 10-jährigen Laura sind 319 Nachrichten aufgelaufen – alle aus dem Klassenchat. Ziemlich übertrieben, findet sie. Viele haben sie einfach zugespamt mit Emojis.

Ohne Handy plötzlich viel Zeit

Laura hat viel draußen gespielt

Die Woche ohne Internet, also auch ohne Social Media, war schon gut, findet sie. Sie hat viel draußen gespielt, viel mit ihrer Schwester gemacht. Das Wetter war nun auch super. Bei Regen und Kälte wäre es für sie schlimm gewesen.

Lukas ist noch immer begeistert

So ähnlich ging es allen. Plötzlich waren da drei oder vier Stunden mehr Zeit zu füllen, wenn TikTok, Instagram oder Netflix ausgeschaltet blieben. Lukas ist immer noch begeistert davon. Er ist viel draußen gewesen, mit Nachbarskindern, hat Verstecken gespielt, war mit seinen Eltern und Geschwistern zusammen. Wie früher, sagt der Elfjährige, als er noch kein Handy hatte. Es hätte sich gut angefühlt.

Schulprojekt als Selbsterfahrung

Tobias Höning wollte Bewusstsein für Handyzeit schaffen

Genau das war die Absicht, meint Schulsozialarbeiter Tobias Höning. Die Schüler sollten ausprobieren, wie sich das anfühlt, so ohne Internet. Ob gut oder ob schlecht, was sie vermissen, was nicht. Sie sollten sich bewusst machen, wieviel Zeit sie online verbringen und was sie vielleicht dadurch in der analogen Welt verpassen.

Klar ist aber auch, dass man mit so einem Projekt nicht die Welt verändert. In ein paar Tagen werden die meisten wieder viel Zeit mit dem Handy verbringen. Das ist nicht zu ändern, die Schüler sind mittlerweile darauf angewiesen, so Tobias Höning. Aber sie mal so ein bisschen wachzurütteln und ein Bewusstsein dafür schaffen – dafür ist die Woche gut gewesen, sagt der Sozialarbeiter.