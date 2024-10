Aggressive Jugendliche: Schwimmbad schränkt Öffnungszeiten ein

In der Vergangenheit hatte es immer wieder Berichte über Ausschreitungen in Freibädern gegeben, die von Jugendgruppen mit Migrationshintergrund ausgegangen waren. In zahlreichen Bädern in NRW wurde daraufhin das Sicherheitspersonal verstärkt. In Städten wie Berlin muss man sich bereits seit längerer Zeit an der Freibadkasse ausweisen - sonst wird man nicht eingelassen.