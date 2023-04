Klimaaktivisten legen SUVs in Wuppertal lahm

Platte Reifen und einen Zettel an der Windschutzscheibe. Einige SUV -Fahrer im Brillerviertel konnten heute morgen nicht einfach losfahren. Klimaaktivisten hatten offenbar über Nacht die Luft aus den Reifen gelassen und eine Begründung gleich mitgeliefert: "Achtung- Ihr Spritfresser ist tödlich."

SUVs standen im Villenviertel

Laut Polizei sind 18 Autos betroffen, die Aktivisten sprechen von doppelt so vielen. Alle Fahrzeuge waren in einem Wuppertaler Villenviertel abgestellt. Den betroffenen SUV -Besitzern teilt die Gruppe, die sich The Thyre Extinguishers nennt, mit "Sie werden wütend sein, aber nehmen Sie es nicht persönlich. Es liegt nicht an Ihnen, sondern an Ihrem Auto ". Die Aktivisten machen unter anderem SUV s für Luftverschutzung, den Klimawandel und mehr tödliche Unfälle verantwortlich.

Polizei ermittelt

Die Polizei hat am Morgen alle Flugblätter von den Windschutzscheiben entfernt und einen eigenen Zettel angebracht, mit dem die Fahrer auf die platten Reifen hingewiesen werden. Sie ermittelt jetzt gegen Unbekannt.

Der Vorwurf: Sachbeschädigung. Und diese kann mit einer Geldstrafe bis hin zu einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet werden, so die Polizei. Offenbar steht die Aktion in Wuppertal im Zusammenhang mit den Klimaprotesten gestern in Berlin, bei denen sich Aktivisten auf Straßen festgeklebt hatten.