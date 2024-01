Windkraftanlagen in Bonn könnten Radar-Forschung behinden

Und die Windkraftgegner bekommen Unterstützung von einem berühmten Nachbarn: Das Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radarforschung ( FHR ) betreibt in Wachtberg ein hochsensibles Radar, nach eigenen Angaben das einzige dieser Art in Europa. Die Wissenschaftler beobachten Satelliten und Weltraumschrott. Die hohen Windräder stünden da schlicht im Weg.

Kleinere Anlagen wären unwirtschaftlich

„Wir nehmen Satelliten auf, sobald sie am Horizont erscheinen“ , erklärt Jens Fiege vom FHR : „Und wenn da Windenergieanlagen sind, sind die im Blick und die stören das Signal.“ Seit 50 Jahren steht das Radar in Wachtberg, die Daten nutzt unter anderem die Bundeswehr. Für die Windkraftanlagen sieht das FHR nur eine Lösung: „Die müssen kleiner sein. Das die halt nicht in unseren Sichtbereich reinragen. Grob müssten die 50 Meter niedriger sein“ , so Jens Fiege.

Für die Stadtwerke Bonn kommt das aber nicht in Frage: „Das ist uns leider nicht möglich, weil dann die Wirtschaftlichkeit des Projekts nicht mehr gegeben ist und wir sie dann am Ende nicht bauen können“, erklärt Marius Steinhäuser, bei den SWB Projektleiter für die Windkraft.

Am Ende entscheiden Gutachten

An den Plänen für die Anlagen halten die Stadtwerke fest, bieten eine zweitweise Abschaltung der Windräder für die Messungen an. Laut FHR stehen die Anlagen aber auch so im Weg, ein Kompromiss scheint derzeit ausgeschlossen.

„ Wenn es ein übergeordnetes Interesse für das Fraunhofer-institut gibt, das ist das natürlich zu berücksichtigen“ , so Olaf Hermes von den Stadtwerken im WDR: „ Aber bis dahin geht es seinen Gang und die Belange des Radoms werden natürlich Berücksichtigung finden. Bis dahin halten wir uns an derzeitiges Recht.“

Am Ende entscheidet die Stadt Bonn, die die Räder genehmigen muss. Das wird frühestens 2026 der Fall sein, 2027 könnten die Anlagen in Betrieb gehen – wenn sie denn überhaupt gebaut werden.