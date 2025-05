Leuchtend gelb strahlt sie mit der Sonne um die Wette. Ganz oben ein großer, weithin sichtbarer Stern: Der Shooting-Star in Plettenberg ist die Superrutsche im Spaßbad Aquamagis. Laut Hersteller die höchste Outdoor-Wasserrutsche in Deutschland. Jetzt wurde sie erstmals getestet.

Der erste Test: Youtuber Julian und Luca Tschech

Über 2.000 Wasserrutschen weltweit haben Julian und Luca Tschech aus Velbert schon getestet. Auf Youtube haben ihre Videos eine riesige Fangemeinde. Heute sind sie die ersten, die den neuesten Nervenkitzel im Aquamagis ausprobieren dürfen. In Badeshorts und mit Action-Kameras vor der Brust nehmen sie die vielen Treppenstufen im Rutschenturm. Vorbei am Eingang zur Mattenrutsche. Vorbei auch an der Loopingrutsche und an der Stehrutsche. Raus ins Freie. Noch zwei Etagen über eine metallene Gitter-Treppe.

Dann stehen sie in 22 Metern Höhe. Die Aussicht weit über die grünen Hügel des Sauerlandes können sie in diesem Moment nicht genießen. Ihr Blick gilt der neuen Superrutsche. Ob es der Wind ist oder der Blick in die Tiefe, der sie frösteln lässt?

"Das macht schon ein bisschen Angst - aber ich freu mich auch drauf" Luca Tschech, Youtuber aus Velbert

70 Meter Rutsche vorbei an grünen Hügeln

Der Anfang der Rutsche wirkt harmlos. Eine Röhre aus dunkelblauem Plastik, nach oben geschlossen, die Augen können sich vom Sonnenlicht gar nicht so schnell an die Dunkelheit gewöhnen. Sobald Luca die Haltestange loslässt und sich hinlegt, spült ihn das Wasser in der Rutsche vorwärts. Langsam erst, denn es folgen ein paar Meter durchsichtige Röhre. Wer in diesem Moment genießen kann, sieht rechts und links Hügel und Wälder und oben den Himmel.

Von der neuen Rutsche geht es steil hinab.

Dann geht es unter dem gelben Stern hindurch und die Röhre öffnet sich. Und es beginnt der freie Fall. Zumindest fühlt es sich so an. Bei 120 Grad Gefälle geht es rasend schnell nach unten. Nach 70 Metern und nur wenigen Augenblicken ist der Spaß - oder Spuk - vorbei. "Man bekommt echt krass Tempo. Superschnell. Ich find’s richtig gut" , meint Luca.

1,5 Millionen-Euro-Rutsche soll mehr Besucher locken

Der neue Shooting-Star ist die zwölfte Rutsche im Aquamagis. Geplant von einer schweizer Spezialfirma. Kosten: Rund 1,5 Millionen Euro. Und ein Hoffnungsträger für das Aquamagis, denn seit der Sperrung und Sprengung der Rahmedetalbrücke auf der Autobahn 45 bleiben viele Besucher aus dem Ruhrgebiet weg. Der Weg über die Umleitung und durch den Stau ist mühsam. Doch die neue Rutsche soll das wieder wett machen und Besucher auch aus mehr als 100 Kilometern Entfernung locken.