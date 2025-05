Sie war die frühere Partnerin von Dieter Bohlen und hat selbst offen über ihre Alkohol-Abhängigkeit gesprochen: Die Fernsehmoderatorin Nadja "Naddel" Abd el Farrag ist im Alter von 60 Jahren gestorben, wie am Montag bekannt geworden ist.

Dieter Bohlen und Nadja "Naddel" Abd el Farrag im Jahr 2000

Die Todesursache bei "Naddel" war ein Organversagen, das vermutlich infolge einer sogenannten Leberzirrhose eintrat - über die sie schon öffentlich gesprochen hatte. Eine solche Leberschädigung kann viele Ursachen haben. In Deutschland ist ein erhöhter Alkoholkonsum am häufigsten. Ein trauriger Anlass, um auf die Krankheit aufmerksam zu machen und die Lage in Nordrhein-Westfalen anzuschauen.

Wie groß ist das Problem in NRW?

Nach einer Studie der Barmer-Krankenkasse vom Januar waren im Jahr 2023 in NRW etwa 275.000 Menschen wegen Alkoholsucht in ärztlicher Behandlung. Von diesen waren etwa 185.000 Männer und rund 90.000 Frauen alkoholabhängig. Die Erhebung basiert nach Angaben der Kasse auf Daten aller Barmer-Versicherten und sei für die gesamte Bevölkerung repräsentativ.

Besonders häufig tritt die Sucht bei Menschen in der zweiten Lebenshälfte auf: Bei rund 53.000 Männern und 25.000 Frauen im Alter von 55 bis 64 Jahren wurde in NRW eine Alkoholsucht diagnostiziert. "Es sind also mehr Männer als Frauen betroffen und das Problem tritt vermehrt in der zweiten Lebenshälfte auf", sagte Barmer-NRW-Sprecher Tobias Klingen am Dienstag dem WDR.

Nach Angaben des Statistischen Landesamts starben im Jahr 2023 in NRW 2.649 Menschen an den Folgen von Alkoholmissbrauch - neuere Daten liegen noch nicht vor. Die Zahl der Todesopfer ist dabei seit dem Jahr 2000 insgesamt gesunken. Im Jahr 2002 waren es 2.970 Todesopfer, im Corona-Jahr 2021 waren es 2.156.

Allerdings bedeutet das nicht, dass es keine weiteren Todesfälle gab, bei dem Alkoholmissbrauch eine Rolle spielte. Nach den Regeln der Weltgesundheitsorganisation (WHO) soll ein Arzt bei der Leichenschau nur das "Grundleiden" als Todesursache angeben: Falls ein Verstorbener unter mehreren Krankheiten litt, wird sein Alkoholmissbrauch oft überhaupt nicht registriert.

Und im Vergleich zu anderen Bundesländern?

Die Barmer-Studie zeigt große regionale Unterschiede. In Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen liegt der Anteil alkoholkranker Menschen um mehr als ein Drittel über dem Bundesschnitt (1,7 Prozent). Dort wurden 2023 jeweils etwa 2,6 Prozent und 2,3 Prozent der Bevölkerung wegen Alkoholsucht behandelt.

NRW hingegen liegt mit einem Anteil von 1,5 Prozent unter dem Bundesschnitt. Gemeinsam mit Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz weist NRW damit die niedrigste Rate aus. "Die erheblichen regionalen Unterschiede bei Alkoholsucht lassen sich nicht allein medizinisch erklären", so die Barmer-Angaben. "Auch soziale und demografische Aspekte spielen vermutlich eine wichtige Rolle."