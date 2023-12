Weihnachts-Endspurt im Amazon-Zentrallager in Mönchengladbach

20 Standorte hat der Versandhandels-Riese in NRW - das größte Logistikzentrum ist in Mönchengladbach. Da es in den Niederlanden und Belgien keine Logistikzentren gibt, wird auch für diese Länder ankommende Ware vorsortiert und von hier aus weiter transportiert.

Transport-Roboter sind im Endspurt

Transportroboter bewegen die Waren im Lager

Doch obwohl in Mönchengladbach 2.900 Menschen arbeiten, sieht man dort in manchen Bereichen keinen einzigen Menschen. Denn auch die Transport-Roboter sind im Endspurt für den Weihnachtsversand. "Die sind state of the art, sehen aus wie Saugroboter und nehmen mit immerhin fast sechs Stundenkilometern unseren Mitarbeitenden viele Wege ab." Vollautomatisch bewegen die Roboter die 20 Millionen Artikel im Lager an genau den richtigen Ort.

"Das Schlimmste, was passieren könnte "

Eine Etage tiefer überwacht Matthias Kleist die Kette von Anlieferung bis Abfahrt. "Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass ein größerer Teil der Transport-Anlagen ausfällt" , sagt er. Und antwortet mit knappem Lächeln auf die Frage, ob er das schon einmal erlebt habe: "Ja, leider!"

Mitarbeiter auf Hochtouren

In Mönchengladbach verlassen vor Weihnachten täglich über eine halbe Millionen Artikel das Logistik-Zentrum. Trotz Hightech sind es die Hände der 2.900 Mitarbeitenden, die die Pakete packen. Vor Weihnachten hauptsächlich Spielzeug und Elektro- Artikel. Doch keines dieser Pakete käme an die richtige Adresse ohne die Adressen-Aufkleber. Erst wird jede Lieferung noch gescannt und im Schnell-Durchlauf gewogen, ob auch alles drin ist. Dann kommen die Adress-Label.

Am Ende wird wie bei Tetris jede noch so kleine Lücke genutzt beim Verladen der LKW . Einhundert voll beladene LKW verlassen an den Tagen vor Weihnachten das Logistikzentrum Mönchengladbach.

Unsere Quellen:



Reporter vor Ort

Über dieses Thema berichtet das WDR-Fernsehen am 18.12.2023 um 19:30 Uhr in der Lokalzeit aus Düsseldorf.