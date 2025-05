Löscharbeiten in der Nacht auf Sonntag

Großbrand in Swisttal • In Swisttal im Rhein-Sieg-Kreis ist gestern Nachmittag in einer Lagerhalle einer Mülldeponie ein großes Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern an. Gestern stieg eine riesige schwarze Rauchsäule auf. An den Löscharbeiten sind bis zu 250 Feuerwehrleute beteiligt. Es gab keine Verletzten.

Kollision mit der Brooklyn Bridge

Schiff kollidiert mit Brooklyn Bridge • Ein Segelschiff der mexikanischen Marine mit 277 Menschen an Bord ist in New York mit der berühmten Brooklyn Bridge kollidiert. Dabei wurden am Samstagabend (Ortszeit) 22 Menschen verletzt, drei davon schwer. Das schreibt das mexikanische Marineministerium auf der Plattform X. Augenzeugen sagten der "New York Post", Menschen seien bei dem Zusammenprall ins Wasser geschleudert worden. Die Hängebrücke über den East River ist ein Wahrzeichen von New York. Sie verbindet Manhattan und Brooklyn.

Präsidentenwahl in Polen • In Polen entscheiden die Menschen heute über einen neuen Präsidenten. Der bisherige Präsident Duda kann nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. In Umfragen führt der Oberbürgermeister von Warschau, Rafał Trzaskowski. Er geht für die liberal-konservative Koalition von Regierungschef Tusk ins Rennen. Beobachter sprechen von einer richtungsweisenden Entscheidung zwischen pro-europäischen Kandidaten und Vertretern aus dem eher nationalistischen Lager. Steuert Polen zurück in den Rechtspopulismus oder verstärkt es seine Öffnung hin zur EU ?

Im Vorjahr stieg besonders die Zahl der Motorradunfälle

Präventionstag für Motorradfahrer • In Siegen-Wittgenstein, im Märkischen Kreis und rund um Hagen soll das Motorradfahren sicherer werden. Dafür sind Polizistinnen und Polizisten aus den drei Kreisen den ganzen Tag vermehrt für einen gemeinsamen Präventionstag im Einsatz. Polizeibeamte der drei Behörden stehen an beliebten Strecken und halten Motorradfahrer an, um mit ihnen über Sicherheitsfragen ins Gespräch zu kommen. 2024 verunglückten mehr Menschen im Straßenverkehr als im Jahr davor. Besonders die Zahl der Motorradunfälle ist gestiegen.

Trump und Putin wollen telefonieren • Das Weiße Haus hat ein weiteres Telefonat zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Putin angekündigt. Morgen wollen beide über ein Ende des russischen Angriffskriegs reden. Darüber hatten am Freitag Russland und die Ukraine erstmals wieder direkt verhandelt - ohne nennenswerte Ergebnisse.