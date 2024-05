Weeze: Flughafen-Sicherheitskräfte warten auf Lohn

Etwa 90 Menschen arbeiten an den Sicherheitskontrollen des Regionalflughafens im Kreis Kleve am Niederrhein. Ihr Arbeitgeber ist die Firma "ESA Luftsicherheit" aus Berlin. Sie fällt nicht zum ersten Mal durch Unregelmäßigkeiten auf: Im April erhielten die ESA-Sicherheits-Beschäftigten am Berliner Flughafen BER verspätet ihren Lohn – und aktuell warten laut Gewerkschaft Verdi auch ESA-Angestellte an den Flughäfen Karlsruhe, Erfurt und Dresden auf ihr Geld.

Abmahnung und Schadenersatz?

Auftraggeber für die Sicherheitskontrollen in Weeze ist die Bezirksregierung Düsseldorf. In den vergangenen Tagen habe es fast täglich Gespräche mit der ESA-Geschäftsführung und Verdi gegeben, sagt Eva Schultenkämper, Hauptdezernentin der Bezirksregierung. Die pünktliche Lohnzahlung sei Kernbestandteil der Verträge mit ESA. Inzwischen würden Sanktionen gegen ESA geprüft: Abmahnung und Schadenersatz.

Tankgutscheine ausgestellt?

Die finanzielle Lage vieler Betroffenen scheint kritisch zu sein: Laut Verdi hat der Flughafen sogar Tankgutscheine ausgestellt, damit die Beschäftigten ihren Arbeitsplatz noch anfahren können. Die Flughafengesellschaft bestätigt das offiziell nicht.

Tom Kurzweg, Sprecher des Airports, teilt nur schriftlich mit: "Wir bedauern diese Umstände und wünschen uns natürlich, dass alle Gäste ihr Flugziel reibungslos erreichen. Wir unterstützen nach Kräften, jedoch liegt die aktuelle Situation außerhalb unseres Einflussbereichs."

Reisende verpassen Flüge

Reibungslos lief es am Flughafen Weeze zumindest am vergangenen Freitag nicht: In den sozialen Medien beklagen Reisende, dass sie ihren Flug verpasst hätten, weil die Sicherheitsschleusen unterbesetzt gewesen seien. Die Bezirksregierung bestätigt das.

Mehr Mitarbeiter krank gemeldet

Während der Betriebsversammlung ist die Sicherheitskontrolle geschlossen.

Tatsächlich hatten sich in den vergangenen Tagen deutlich mehr ESA-Beschäftigte in Weeze krank gemeldet als sonst. Die Bezirksregierung hatte noch versucht, Sicherheitspersonal von anderen Flughäfen nach Weeze umzuleiten. Dies sei jedoch am Betriebsrat gescheitert.

Wie es weitgergeht, ist derzeit noch unklar. ESA hat sich trotz WDR -Anfragen bislang nicht geäußert. Laut Verdi dürfen die Betroffenen erst dann die Arbeit niederlegen, wenn die Zahlungen zwei Monate im Verzug sind. So lange werden aber wohl weder die Betroffenen noch die Bezirksregierung warten wollen.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 27.05.2024 auch im Fernsehen in der WDR Lokalzeit aus Duisburg.

Quellen: