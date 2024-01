Toiletten nicht benutzbar: Feuerwehr in Voerde stellt Toilettenwagen auf

Abwasser Kanäle sind voll

Toilettenanlagen für Anwohner

Am Dienstag will die Stadt über die weitere Vorgehensweise beraten. Bis dahin sollen weiter die bereitstehenden Toilettenwagen genutzt werden, um die Situation nicht zu verschärfen.

" Da der Kanal voll ist, kann derzeit nichts mehr abfließen. Wenn also Duschen, Toiletten etc. auf höherliegenden Etagen benutzt werden, kann das zu Überläufen auf den darunterliegenden Etagen führen ", so die Feuerwehr. " Insbesondere in mehrstöckigen Wohnhäusern und Mehrfamilienhäusern ist also Vorsicht und Rücksicht geboten. "

Unsere Quellen:

Feuerwehr Voerde

