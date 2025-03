Der 25-Jährige hat sich bei 0:1-Niederlage beim Karlsruher SC am Samstagabend eine Sprunggelenksverletzung zugezogen, wie der Verein am Sonntag mitteilte. Das habe eine MRT-Untersuchung bei dem gebürtigen Berliner ergeben.

Der beste Vorbereiter der laufenden Saison in der 2. Bundesliga (zehn Vorlagen) musste im Spiel gegen den KSC in der 39. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Die Verletzung hatte er sich Maina bereits in der 15. Minute bei einer Rettungsaktion zugezogen. Wie lange der Linksaußen ausfällt, ließ der FC zunächst offen, schrieb aber von einer "längeren Pause".