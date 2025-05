Doch egal, wie die Entscheidung ausfällt, sie sollte schnell getroffen werden. Neben der Kaderplanung gilt es schließlich auch die Stelle des Trainers zeitnah neu zu besetzen. Das Personalkarussell dürfte an Fahrt aufnehmen, sobald die Ligazugehörigkeit des 1. FC Köln in der kommenden Saison geklärt ist. Zumindest in diesem Punkt könnte bereits am Sonntagnachmittag Klarheit herrschen - viele andere Fragezeichen aber bleiben.

Unsere Quellen: