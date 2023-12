Jugendliche in Hilden auf dem Schulweg vergewaltigt

Wie die Polizei heute mitteilte, ereignete sich die Tat bereits am Montag. Die Jugendliche soll auf ihrem Schulweg von dem Täter abgepasst worden sein. Zunächst habe er das Mädchen körperlich angegriffen und anschließend in einem Waldgebiet vergewaltigt, so die Polizei.

In ein Waldstück verschleppt

Gegen 7:25 Uhr war die Jugendliche nach Angaben der Ermittler mit ihrem Fahrrad auf einem Stichweg im Hildener Norden unterwegs gewesen. Dort habe ihr der Mann den Weg versperrt, so dass sie von ihrem Rad absteigen musste. Der Mann soll ihr dann unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend habe er das Mädchen betäubt und in ein Waldgebiet nahe der A 30 verschleppt, wo sie wieder zu sich kam.

Nach Angaben der Schülerin habe der Täter sie dann vergewaltigt und sei anschließend in Richtung der Autobahnbrücke nahe der Straße Am Flausenberg geflüchtet.

Großer Mann mit dunklem Vollbart gesucht

Gesucht wird ein etwa 1,90 Meter großer Mann mit breiter Statur und dunklem Vollbart ohne Schnauzer. Er soll eine schwarze Jacke, schwarze Hose und Handschuhe getragen haben. Er hatte ein "südländisches Erscheinungsbild". Hinweise nimmt die Kreispolizei in Mettmann entgegen.