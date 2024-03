Bei der Vorstellung des neuen Partnerlandes zeigt sich auf dem Turniergelände schnell, es sind die USA! Zum ersten Mal sind sie offizielles CHIO -Partnerland. Und deshalb inszeniert der Aachen-Laurensberger Rennverein ( ALRV ) als Veranstalter schon die Pressekonferenz entsprechend: Ein Westernpferd im Stadion, Cheerleader auf dem Reitplatz und Donuts als Imbiss.

Reitturnier bekommt amerikanische Kulisse

Der US-Springreiter Kent Farrington war schon mehrfach beim CHIO in Aachen erfolgreich.

Mitten auf dem ausgedehnten Turniergelände steht jetzt ein neuer Selfie-Punkt in frischen Farben. Hier können Besucher während des Turniers Ende Juni in amerikanischer Kulisse Fotos von sich machen. Die USA waren schon immer eine feste Größe beim Aachener Reitturnier und zeigten Sport auf Weltklasse-Niveau. Oft feierten Einzelreiter und die US-Mannschaft Erfolge in Aachen. So hat die amerikanische Mannschaft schon mehrmals den Nationenpreis im Springreiten gewonnen - zuletzt 2021.

EIn Reitturnier der "unbegrenzten Möglichkeiten"

In diesem Jahr Mal werden sämtliche Turniertage, der Soerser Sonntag, der Empfang in der Aachener Innenstadt und auch die Eröffnungsfeier im Zeichen des Partnerlandes USA stehen. Es soll ein CHIO der unbegrenzten Möglichkeiten werden. Eröffnungsfeier, Showprogramme und Dekoration – alles amerikanisch.

Veranstalter sieht USA als „perfect match“

Das Partnerland passt nach Überzeugung der Organisatoren dieses Jahr hervorragend zum so genannten NRW - USA -Jahr, in dem die Landesregierung die Beziehung zwischen den USA und dem Land NRW feiert. Auch das Aachener Reitturnier soll unter dem Motto " a perfect match " stehen. Und so hofft man in Aachen auf einige amerikanische Stars und Sternchen und natürlich auf Repräsentanten von dort. Wer das sein, wissen auch die Organisatoren noch nicht.

Der CHIO 2024 liegt in diesem Jahr nicht in den Sommerferien, sondern findet bereits eine Woche davor statt und startet Ende Juni.

