Kinder mussten monatelang hungern – Urteil erwartet

Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, den beiden Kleinkindern im Jahr 2021 über mehrere Monate viel zu wenig Essen gegeben zu haben. Die Eltern hätten die Mädchen " böswillig hungern lassen und sich überhaupt nicht um die körperliche oder geistige Entwicklung der Kinder gekümmert ", heißt es in der Anklage.

Mädchen hatten aufgeblähte Bäuche

Als das Jugendamt nach einem Hinweis bei der Familie in Kamp-Lintfort am Niederrhein einschritt, hätten die Mädchen bereits aufgeblähte Bäuche gehabt, wie man sie sonst von hungernden Kindern in Afrika kenne. Die 33-jährigen Eltern sind unter anderem wegen gemeinschaftlicher Misshandlung von Schutzbefohlenen angeklagt.

Sie hatten in dem Verfahren erklärt, die Mädchen hätten an einer Magen-Darm-Erkrankung gelitten. Der Vater hatte betont, er sei mit der Situation überfordert gewesen. Für den Fall ist das Landgericht Kleve zuständig, verhandelt wird vor der auswärtigen Strafkammer in Moers. Vor dem Urteil werden am letzten Prozesstag noch die Plädoyers gehalten.

