Frontalunfall bei Emmerich mit lebensgefährlich Verletzten

Am Montagmorgen ist ein 18 Jahre alter Fahrer auf der B 221 bei Emmerich in Richtung Niederlande auf der Fahrbahn ohne erkennbaren Grund nach links ausgeschert. Dabei stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Der junge Fahrer aus Kalkar wurde durch die Wucht des Aufpralls in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Genauso erging es dem niederländischen Fahrer im Lkw . Beide wurden lebensgefährlich verletzt.

Drei Fahrzeuge involviert

Der 18-Jährige wurde per Rettungshubschrauber und der 59-Jährige per Rettungswagen in eine Spezialklinik in den Niederlanden gebracht. Eine 27-jährige Frau aus Emmerich fuhr unmittelbar hinter dem jungen Fahrer. Auch sie kollidierte mit dem Wagen des Fahranfängers und kam danach rechts neben der Fahrbahn zum Stehen. Die Frau aus Emmerich wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus. Bei der Rettung arbeiteten deutsche und niederländische Einsatzkräfte gemeinsam an der Unfallstelle.

Unser Quelle:

Polizei Kreis Kleve

Wir berichten auch in der Lokalzeit aus Duisburg am 26.2. über dieses Thema.