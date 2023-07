Trockenheit: Pegelstände auf bedenklichem Niveau

Auf den ersten Blick sieht alles in Ordnung aus: Die Erft fließt in ihrem renaturierten Bett durch Euskirchen, in dem klaren Wasser bewegt sich ein kleiner Fischschwarm. Doch für Marcel Schneider von der Unteren Wasserbehörde ist der Pegelstand besorgniserregend.

Gut zwölf Zentimeter misst er mit dem Zollstock, lieber wäre ihm mehr als doppelt soviel. Wenn die Trockenheit weiter anhalte, werde sich die Lage verschlimmern. Dann heize sich das verbliebene Wasser auf und der Sauerstoffgehalt werde abnehmen. Schneiders Appell: Das Wasser der Erft soll auch in der Erft bleiben.

Anlieger sollen auf Wasserentnahme verzichten

Problematisch sei laut Schneider die private Wasserentnahme. Er und seine Kollegen spüren immer wieder Pumpen und Schläuche auf, mit denen sind Anwohner Wasser aus den Bächen holen. Knapp 30 Fälle waren es im vergangenen Jahr im Kreis Euskirchen. Die Kontrollen seien aufwändig, die Beweislage schwierig, die Rechtslage sei "schwammig" .

Marcel Schneider misst den Pegel der Erft in Euskirchen.

Grundsätzlich dürfe jeder mit dem Eimer Wasser schöpfen, direkte Anwohner können zwar eine Pumpe benutzen, aber nur wenn dadurch der Zustand des Bachs nicht verschlechtert werde. Das führe zu Diskussionen mit ertappten Pumpenbetreibern. Die Kreisverwaltung bittet daher eindringlich, die Wasserentnahme vorerst zu unterlassen.

Rhein-Sieg-Kreis: Mehrere Bäche ausgetrocknet

Ein paar Kilometer weiter im Rhein-Sieg-Kreis ist es schon passiert: In Odendorf ist der Orbach ausgetrocknet, nur bei stärkeren Regenfällen bildet sich ein Rinnsal.

Vor zwei Jahren bei der schweren Flutkatastrophe war der Bach dagegen so stark angeschwollen, dass er in der Straße schwere Schäden angerichtet hat. Von der aktuellen Trockenheit betroffen sind auch der Wolfsbach in Sankt-Augustin und der Altendorfer Bach in Meckenheim.

Bei Niedrigwasser steigt die Keimbelastung

Der Rhein-Sieg-Kreis hat deshalb die Wasserentnahme mit Pumpen in den Monaten Juni bis Oktober untersagt. Ausnahmen gibt es für das Tränken von Vieh in landwirtschaftlichen Unternehmen.

Außerdem rät die Kreisverwaltung dringend davon ab, in Bächen und Flüssen zu baden. Durch den niedrigen Wasserstand könne die Keimbelastung hoch sein, was zu gesundheitlichen Probleme führe.