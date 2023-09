Vor neun Monaten starb ein 47-jähriger Mann an der Folgen einer brutalen Attacke in der Düsseldorfer Altstadt. Von heute an muss sich der mutmaßliche Täter vor dem dortigen Landgericht verantworten. Angeklagt ist ein 23-jähriger Mann aus Düsseldorf. Ihm wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen.

Opfer schlug auf Pflaster auf

Der Angeklagte soll am frühen Morgen des 05.01.2023 gegen halb vier morgens in der Düsseldorfer Altstadt in Streit geraten sein. Nach einem kurzem Wortgefecht mit dem späteren Opfer soll der 23-Jährige den doppelt so alten Mann erst mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihm dann von unten gegen den Kopf getreten haben. Das 47-jährige Opfer schlug " bewusstlos und ohne Schutzreflexe auf dem Pflaster auf ", heißt es in der Anklage. Der Mann erlitt schwere Hirnblutungen und starb einen Tag später trotz intensivmedizinischer Rettungsbemühungen.

Angeklagter stark angetrunken

Die Düsseldorfer Altstadt ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in der Landeshauptstadt.

Umstehende Altstadtbesucher konnten den Angeklagten festhalten und der Polizei übergeben. Nach Gerichtsangaben soll der 23-Jährige zur Tatzeit stark angetrunken, das Opfer hingegen nüchtern gewesen sein. Den Ermittlungen zufolge waren der Angeklagte und das Opfer zuvor bereits in einer Bar aneinander geraten.

Mehrjährige Haftstrafe droht

Die Schuldfrage ist in dem Fall geklärt. Überwachungskameras hatten den Vorfall gefilmt. Der Angeklagte ist auf dem gespeicherten Video gut zu erkennen. Wie es heißt, hat er sich selbst auch auf den Bildern wiedererkannt, will sich aber an die Tat nicht erinnern können. Dem Angeklagten droht bei einer Verurteilung eine Haftstrafe von mindestens drei Jahren.

