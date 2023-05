PingPongParkinson: Turnier in Düsseldorf startet

Training bei Borussia Düsseldorf

Zweimal die Woche trainiert Scheve bei Borussia Düsseldorf mit seinem Trainer Marcel Hübner. Bis zu 50 Menschen kommen wöchentlich bei den Trainingseinheiten zusammen - beim Turnier am Wochenende sind es rund 200.

Der Bewegungsradius an der Platte ist klein und man kann sich kaum verletzen. Ideal für Personen, die nicht ganz so mobil sind. Doch es geht nicht nur um sportliche Aspekte, so Scheve.

"Da sind dann 200 oder 100 Leute, die zappeln und wackeln und haben dieselben Symptome wie du. Aber die machen sich nichts draus." Knut Scheve, Tischtennisspieler

Knut Scheve

" Du bist ja sonst mit dieser Krankheit alleine ", sagt er. " Und dann kommst du in so eine Sporthalle rein, und da sind dann 200 oder 100 Leute, die zappeln und wackeln und haben dieselben Symptome wie du, aber die machen sich nichts draus. Diese Freiheit, die hat mich echt beeindruckt. "

Nach jedem Training und jedem Spiel fühlt sich Scheve deutlich beweglicher. In der Halle sind sich alle einig, dass Tischtennis den Krankheitsverlauf von Parkinson positiv beeinflusst. In ganz Deutschland gibt es fast eine halbe Million Patienten. Und immer mehr schätzen die etwas andere Therapie an der Platte.