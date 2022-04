Zeitzeichen

Schon seine Geburt findet unterwegs statt: Frank Elstner kommt am 19. April 1942 während einer Tournee-Reise in Linz auf die Welt. Sein Vater ist Operettenbuffo, seine Mutter Ballettmeisterin. "Ich bin halt mitgenommen worden in die Theater, hab meine Hausaufgaben meistens in der Garderobe gemacht" , erinnert er sich später. Sein Rufname lautet damals noch Tim.

Bereits als Zehnjähriger erhält er die Hauptrolle in einem Radio-Hörspiel. Seine Eltern arbeiten gerade beim Südwestfunk als Sprecher. Beim Hörfunk ist Tim erfolgreich, in der Schule nicht: In Rastatt fliegt er vom Gymnasium, in Baden-Baden durchs Abi.