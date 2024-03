"Zeitenwende" bei Militärschule in Aachen

In der Technischen Schule des Heeres in Aachen werden alle Landsysteme der Bundeswehr instandgesetzt. Jährlich finden rund 200 Lehrgänge statt, an denen fast 6.000 Soldaten und Zivilbeschäftige teilnehmen - auch aus anderen Ländern. Erst im vergangenen Jahr wurden ukrainische Soldaten an wichtigen Waffensystemen ausgebildet. Aber auch Soldaten aus Litauen oder der Slowakei sind immer wieder in der Kaiserstadt zu Gast.

" Wir müssen an unserer Kriegstüchtigkeit weiter arbeiten, vor allem mit Blick auf die Ostflanke ", erklärt Oberst Kurjahn. Derzeit fokussiere man sich vor allem auf den Schützenpanzer Puma.

Schnellere Prüfung wichtig

Denn, ob die neuen Waffensysteme letztendlich eingesetzt werden, das entscheidet sich auch in Aachen: Wie schnell kann ein neues Gerät, eine neue Waffe repariert werden? Dabei geht es auch um die Logistik. Ist genügend Nachschub für die neuen Systeme vorhanden? " Hier müssen wir uns als Technische Schule des Heeres weiter entwickeln und neu aufstellen ", betont der Oberst.

Ein Stichwort: Digitalisierung. Voraussichtlich im kommenden Jahr wird hier erstmals ein 3D -Drucker erprobt. Mit ihm könnten zum Beispiel sehr schnell Ersatzteile hergestellt werden. Rund 1.500 neue Rechner wird die Schule in Aachen erhalten.

Bundeswehr leidet unter Fachkräftemangel

Oberst Stephan Kurjahn.

Man wolle sich als attraktiver Ausbilder präsentieren, erklärt Oberst Kurjahn weiter. " Der Kampf um die besten Köpfe habe begonnen. " Punkten will man in Aachen unter anderem mit dem "Tag der Bundeswehr" am 8. Juni 2024. Dann wird sich die Bundeswehr in der Lützow-Kaserne in Aachen präsentieren – mit Flugzeugen, mit Panzern und mit vielem mehr. Rund 15.000 Besucher werden erwartet. " Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber, das wollen wir auch nach Außen transportieren ", so Kurjahn. Die Besucher können an diesem Tag die Bundeswehr hautnah erleben.

Großes Modernisierungsprogramm

In den vergangenen Jahren hat es einen Investitionsstau gegeben, das sagen auch die Verantwortlichen in Aachen. Deshalb wird jetzt eine Milliarde Euro in die Modernisierung der Kasernen der Technischen Schule des Heeres investiert. Alle vier Kasernen befinden sich im Raum Aachen. Bis 2038 soll das Modernisierungsprogramm abgeschlossen sein.

Unsere Quellen:



Technische Schule des Heeres

Reporter vor Ort

Über dieses Theman berichtet der WDR am 26.03.24 auch im Fernsehen in der Lokalzeit aus Aachen.