1.000 Tage Ukraine-Krieg: Wut, Schmerz - aber auch unermüdliche Hilfe

Denn es hört nicht auf. " Jeden Tag wird Charkiv bombardiert " erzählt Taia mit Tränen in den Augen und zeigt mir auf ihrem Handy ihr zerstörtes Wohnviertel in der Heimat. " Wir möchten einfach, dass es aufhört ", pflichtet ihr Liudmila bei, die von Anfang an fast täglich hier hilft. " Aber gerecht ", sagt sie noch dazu.

Da kommen Wut und Hilflosigkeit auf

Horst Albers hat schon 14 Transportfahrten in die Ukraine hinter sich: "Aufgeben ist keine Option"

Es habe ihn wirklich so wütend gemacht, erzählt Horst Albers, der die Stelle des Blau-Gelben Kreuz in Rheine betreut und heute wegen der Demo in Köln ist. Als er in Kiev mit eigenen Augen eine in Schutt und Asche gelegte Kinderkrebsklinik gesehen habe, habe er sich derart hilflos gefühlt: " Das kann man gar nicht fassen ", sagt auch er mit feuchten Augen. Und sein Kollege Wolf Reyscher aus Übach-Palenberg stimmt ihm zu. Zusammen sind die beiden schon mehrfach im Konvoi mit in die Ukraine gefahren, um die Hilfsgüter direkt zu den Menschen zu bringen.

Bitte der Helfenden: "Nicht nachlassen"

Linda Mai (rechts) und Dominic Müller-Jaeger aus dem Vorstand vom deutsch ukrainischen Hilfsverein Blau-gelbes-Kreuz

Alle diese Helfer*innen sind sich einig mit der Bitte, dass viele Menschen diese Hilfsgütertransporte auch weiter unterstützen mögen. " Schulen könnten alle Kinder und Eltern bitten, mal in die Schränke zu schauen. Die Jacke, die da hängt, macht den Schrank nicht warm " - einem Kind im Krieg helfe sie aber sehr. Denn gerade jetzt, wo mit dem Kälteeinbruch " Putin gezieltes Energiebombardement macht ", wie Linda Mai es formuliert, brauchen die Leute vor Ort warme Sachen und Generatoren. Und medizinisches Equipment natürlich.

Heute keine Toten

Luca, Logistikstudent aus Köln, hilft hier vor allem beim Zusammenstellen von medizinischem Material

Und dafür ist hier im Spendenlager mit anderen zusammen auch Lucas zuständig. Am zehnten Kriegstag sei er beim Blau-Gelben-Kreuz eingestiegen, erzählt der 21-jährige Student. Und habe dann sein Studienfach gewechselt: Jetzt macht er eine duale Ausbildung in Sachen Logistik. " Ich weiß einfach, dass das, was wir hier machen, direkt ankommt bei den Leuten. Dass unsere medizinischen Sachen Menschenleben retten ". Denn oft bekämen sie ja auch Infos direkt nach Angriffen, wo es dann hieße:

"Heute keine Toten, heute nur Verletzte" Lucas M., Ehrenamtler "Blau-Gelbes Kreuz Deutsch-Ukrainischer Verein e.V."

Hoffnung bleibt

Die Hoffnung halte sie auf den Beinen. Und das Gefühl, helfen zu können, Not zu lindern, sagt Liudmila. Die Hoffnung darauf, dass dieser Krieg - durch was auch immer - aufhören möge und bis dahin die Menschen hierzulande weiter solidarisch bleiben.

Mehr als 600 Menschen trafen sich zur Auftaktkundgebung in Köln-Deutz

So wie Frau S., die hereinkommt und Kleidung UND Geld bringt. Denn sie sei ein Glückskind, sagt die alte Dame. Sie habe als Baby im Kinderwagen in einem der letzten Bombenhagel 1945 in Berlin als einzige von 16 Personen eines Hauses überlebt. Am Abend wollen sie alle zusammen zur Demonstration gehen.

Unsere Quellen:



Blau-Gelbes Kreuz e.V.

Reporterin vor Ort

Über das Thema berichtet der WDR am 18.11.2024 im Radio auf WDR 2 und in der Lokalzeit aus Köln um 19.30 Uhr.