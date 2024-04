Tatortverein Köln verteilt 2.600 Schulranzen an bedürftige Kinder

Der Kölner Verein "Tatort - Straßen der Welt e.V. " hat ein Ziel: Möglichst vielen Kindern einen unbeschwerten Start ins Schulleben zu ermöglichen. Damit das funktionieren kann, wurde das Projekt " Wir starten gleich - Kein Kind ohne Schulranzen" vom Kölner Tatort-Verein ins Leben gerufen.

Seit 2012 werden jedes Jahr Schulranzen verteilt - auch in diesem Jahr. Insgesamt 2.600 Schulranzen werden in 11 deutschen Städten zum Schulstart abgegeben. „ Wir wissen, dass ein Schulranzen für viele Kinder ganz wichtig ist, damit sie sich in den ersten Schulwochen wohlfühlen und voller Stolz jeden Tag ihren Schulranzen packen können. Ich habe gerade erst wieder mein eigenes Bild von meinem ersten Schulranzen vor Augen “, sagt Joe Bausch, der im Tatort als Gerichtsmediziner Dr. Joseph Roth auftritt.

Der Schulranzen als Geschenk

Die Tatort-Schauspieler Dietmar Bär, Klaus J. Behrendt und Joe Bausch halfen am Montag tatkräftig mit, damit die fast 800 Schulranzen zunächst im Büro zu verstauen. In den nächsten Tagen werden sie über Kitas und soziale Einrichtungen an finanziell benachteiligte Familien verteilt - anonym.

Insgesamt 800 Schulranzen wurden heute in das Büro des Tatort-Vereins geliefert

"Das ist dem Verein sehr wichtig", sagt Klaus J. Behrendt, der im Tatort den Kommissar Ballauf spielt: " Heutzutage kostet ein Schulranzen um die 250 Euro. Das können einige Familien einfach nicht aufbringen. Wir möchten aber, dass die Familien und Kinder geschützt werden. Deshalb nennen uns die Kitas eine Zahl an Schulranzen, die sie benötigen und diese werden dann an die Familien weitergegeben. Die Kinder sollen glauben, Mama und Papa hätten ihnen den Schulranzen geschenkt." Seit 2012 wurden so schon knapp 20.000 Schulranzen im Wert von 3,9 Millionen Euro verteilt.

"Die Straßen der Welt sind manchmal Tatorte"

"Nach einem Dreh in Manila wussten wir - wir wollen etwas verändern." sagt Klaus J. Behrendt. Deshalb gründen die Tatort-Schausspieler 1998 den Verein " Tatort - Straßen der Welt e.V ." Den Schauspielern wurde klar, dass es viele Tatorte auf der Welt gibt, die nicht fiktiv, sondern real sind. "Mittlerweile ist das Projekt seit 26 Jahren im Gang und die Kinder von damals sind heute auch Erwachsene."

Seit 12 Jahren verteilt der Kölner Tatort-Verein neue Schulranzen an benachteiligte Kinder.

Nicht nur auf den Philippinen und in Deutschland ist der Verein aktiv, sondern auch in Eswatini im südlichen Afrika, sowie in Kenia. Der Wunsch ist nach wie vor ungebrochen: Die Arbeit von jungen Familien und Kindern zu bekämpfen und nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe geben.

