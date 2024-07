Summerjam 2024

Los ging das Ganze im Jahr 1986 als Ein-Tages-Festival auf der Freilichtbühne Loreley bei Sankt Goarshausen. Weil immer mehr Besucher:innen kamen, musste das Summerjam zweimal umziehen, so dass es seit 1996 am Fühlinger See in Köln sein Zuhause gefunden hat.

Der WDR Rockpalast ist auch 2024 wieder dabei und präsentiert Euch die besten Performances und Festivalmomente.