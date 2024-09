2.000 Beschäftigte streiken den zweiten Tag

2000 Beschäftigte von Süßwarenherstellern im Raum Aachen haben heute gestreikt.

Deshalb wird heute auch in der Region Aachen gestreikt. Rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Lindt in Aachen, A&W Feinbackwaren in Eschweiler und Bon Gelati und Solent in Übach-Palenberg waren am Vormittag zur Kundgebung auf dem Bendplatz in Aachen zusammengekommen.

Die Mitarbeitenden sind aufgerufen, noch bis heute Abend 22 Uhr zu streiken. Der Warnstreik hatte bereits am Donnerstag um 22 Uhr begonnen.

