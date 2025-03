Hahn und Sussek bringen MSV auf die Siegerstraße

Der MSV machte zu Beginn das Spiel und ging früh in Führung: Nach einer Ecke von Jonas Michelbrink köpfte der am zweiten Pfosten platzierte Alexander Hahn (12.) zum 1:0 ein. Maximilian Dittgen (23.) hatte das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber aus kurzer Distanz an Fortuna-Keeper Lennart Winkler. Duisburg machte weiter Druck, doch sowohl Michelbrink (41.) als auch Patrick Sussek (45.) ließen gute Chancen liegen.

Nach der Pause ließen die Zebras zunächst etwas nach, konnten die Führung aber ausbauen. Nach einem Steilpass von Jesse Tugbenyo zog Sussek (65.) von der linken Seite nach innen und schob zum 2:0 ein.

Verfolger-Trio tritt auf der Stelle

Die Verfolger Rot-Weiß Oberhausen, Sportfreunde Lotte und Borussia Mönchengladbach II hatten sich bereits am Freitagabend jeweils mit einem Remis begnügen müssen, wobei RWO und Lotte den Ausgleich in den Schlussminuten kassierten.

Zwischen Lotte und Fortuna Düsseldorf II hieß es am Ende 3:3 (1:2). Bei den Sportfreunde überragte Marc Heider, der alle drei Lotter Treffer erzielte (12., 69., 79.). Klilian Skolik (20.), Deniz Bindemann (41.) und Lennart Garlip (89.) trafen für die Fortuna.

KFC Uerdingen entführt einen Punkt aus Oberhausen

Zwei Punkte hinter dem Tabellendritten Lotte steht der Fünfte Rot-Weiß Oberhausen, der gegen den Krisenklub KFC Uerdingen nicht über ein 2:2 (2:0) hinauskam. Dabei sah RWO lange wie der sichere Sieger aus, nachdem Luca Schlax (8.) und Timur Mehmet Kesim (18.) die Gastgeber früh mit 2:0 in Führung geschossen hatten.

Jeff-Denis Fehr gab dem KFC in der 80. Minute durch seinen Anschlusstreffer aber wieder Hoffnung. Rawley St. John war es dann, der in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich traf.

Gladbach II gegen Schalke II endet torlos

Im dritten Freitag-Spiel trennten sich Borussia Mönchengladbach II und der FC Schalke 04 II torlos. Die Borussia verpasste es damit, zumindest zwischenzeitlich bis auf zwei Punkte an den MSV heranzurücken.

Wiedenbrück gewinnt Kellerduell

Im Tabellenkeller feierte der SC Wiedenbrück am Samstag einen wichtigen 1:0 (0:0)-Erfolg über den Wuppertaler SV, der als Tabellen-14. nur noch einen Punkt vor den Abstiegsrängen steht. Wiedenbrück verkürzte den Rückstand auf den WSV auf zwei Punkte. Das "Tor des Tages" für den SCW erzielte Niklas Szeleschus (77.).

Punktgleich mit Wiedenbrück ist der SV Eintracht Hohkeppel, der einen 2:1 (2:0)-Sieg beim abgeschlagenen Schlusslicht Türkspor Dortmund einfuhr.