Stolberg will mit Industriewärme Stadt beheizen

17 Firmen in Stolberg produzieren schon jetzt soviel Abwärme, dass theoretisch ganz Stolberg damit beheizt werden könnte. Unternehmen wie Prym, Arubis und die Berzelius Bleihütte könnten ihre Abwärme an Endverbraucher verkaufen und gleichzeitig Arbeitsplätze sichern. Die Haushalte kämen so günstig an Energie.

Abwärme reicht aus, um Stolberg zu beheizen

Aktuell stoßen die Betriebe 340 Gigawattstunden Abwärme aus, sagt die FH Jülich. Genug Wärme, um ganz Stolberg zu beheizen. Aufgrund der Tallage würden jedoch enorme Investitionen erforderlich. Deshalb soll zunächst nur die Versorgung von Haushalten entlang der Stolberger Talachse untersucht werden.