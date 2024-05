Traditionshotel soll Gäste zurück ins Ahrtal bringen 

Die Handwerker arbeiten Tag und Nacht. Sie dürfen keine Zeit verlieren. Während die einen die Fassade in hellem Weiß streichen, klopfen andere die Pflastersteine vor dem Haupteingang zurecht.

In der Lobby zupfen Architektinnen an hauchdünnen Stromkabeln. Sie führen zu Lampen, die zur Eröffnung wie ein Baldachin wirken sollen. Drei Jahre konnte das Steigenberger Hotel in Bad Neuenahr keine Gäste empfangen - am Samstag soll das wieder möglich sein.

Ein Manager mit Erfahrung

Hotel-Manager Thomas Swieca will das Hotel in wenigen Tagen fertig haben.

" Wenn man die ganzen Herausforderungen sieht, glaubt man gar nicht, dass wir es schaffen werden ", sagt Thomas Swieca. Der Kölner hat schon viele Herausforderungen im Unternehmen Steigenberger angenommen. Ihm hatte man zugetraut, das 5-Sterne-Haus in Bad Neuenahr nach der Flut wieder auf Gewinnkurs zu bringen.

"Ich bin gebürtiger Kölner, habe eine enge Verbundenheit zum Ahrtal - diese Herausforderung habe ich gerne angenommen ", sagt der General-Manager dem WDR .

Flut zerstörte alles

Die Flut richtete erhebliche Schäden am Hotel und der gesamten Gebäudetechnik an.

Vor drei Jahren trifft die Ahr das Traditionshaus in Bad Neuenahr mit voller Wucht. Das Hotel wird nicht nur vom Wasser erreicht. Die braune Brühe dringt auch ins Haus ein und verwüstet die unteren Ebenen.

Der Außenbereich, die Lobby, die Haustechnik, die Küche - alles wird zerstört. Der Schaden geht in die Millionen.

"Das Ahrtal braucht dringend Betten"

Meike Carll, Referentin Ahrtal-Tourismus, hofft auf neue Impulse für den Tourismus.

Der Wiederaufbau sollte zur Herkulesaufgabe werden. Für die Tourismus-Manager im Ahrtal ist die Wiedereröffnung am Samstag ein großer Gewinn. " Das Tal braucht dringend Betten" , sagt Meike Carll, Referentin beim Ahrtal-Tourismus. Viele Hotels steckten noch im Wiederaufbau - oder würden gar nicht mehr eröffnen. Dazu stünden auch noch nicht alle kleineren, günstigeren Pensionen wieder zur Verfügung.

"Wir hatten auch vor der Flut immer wieder mal Phasen, wo es an die Kapazitätsgrenzen ging, aber 200 Betten im Steigenberger entspannen die Lage sehr" , sagt Carll, die vor allem auf die großen Weinevents im Sommer und Herbst blickt.

Bis zu 500 Euro für eine Suite

Wer im Steigenberger übernachten möchte, braucht das nötige Kleingeld. Um die 200 Euro für ein normales Zimmer werden normal sein, kündigt der Manager an. Für eine Suite mit Aussicht können auch bis zu 500 Euro fällig werden.

"In europäischen Städten sind das übliche Preise - da gehen viele Urlauber den Preis mit ", sagt Thomas Swieca. Nur in Deutschland werde darüber immer diskutiert.

" Die Wiedereröffnung ist auch ein Neuanfang - endlich geht es wieder los ", sagt er. Aktuell lernt er noch die vielen neuen Geräte in seiner Küche kennen. "Da sitzt noch nicht jeder Handgriff" . Bis Samstag hat er Zeit - da erwartet das Steigenberger die ersten Gäste.

Unsere Quellen:

WDR-Reporter vor Ort

Steigenberger-Hotel Bad Neuenahr

Manager Thomas Swieca

Über dieses Thema berichtet der WDR am 28.05.2024 auch im Fernsehen in der WDR Lokalzeit aus Bonn und im Radio auf WDR 2.